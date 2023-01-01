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Fishbowl 是专业人士在远程工作新时代进行联系和交谈的地方。 从数以千计的行业、社区或公司碗（“团体”）中进行选择，并与在与您类似的角色和行业中工作的其他经过验证的专业人士进行真诚的对话。 您可以与具有相同背景的其他人一起加入不同的碗或专业团体，以获得真正的建议、分享工作故事和建立人际网络。 不要错过您的同事和同事的言论。
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