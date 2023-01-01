Chitkara 大学实施了 Chalkpad 的 ERP 解决方案，使管理层、教师、学生、家长和校友能够轻松连接、沟通、共享信息和管理信息。 Chalkpad 与 Chitkara 的教职员工和学生积极合作，寻找新的有效方法来利用技术来完成他们的学术目标。它促进以创新和富有想象力的方式使用技术来加强教学。通过这个强大的信息管理解决方案，与学生相关的关键信息变得非常有效。 Chalkpad 通过电子邮件更新和在线访问时间表信息、分数/等级、费用支付详细信息、出勤信息、大学的重要通知和教师的评论，帮助家长及时了解病房的进展情况。 Chalkpad 促进了奇特卡拉大学教师、家长、管理人员、学生和校友之间的协作和沟通。

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