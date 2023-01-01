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Perfectmatch.com 是一家位于华盛顿州西雅图的在线约会和关系服务公司。该公司提供所谓的“Duet Total Compatibility System (Duet)”。 Perfectmatch.com 由 Pepper Schwartz 博士共同开发。 Duet 是根据 Myers-Briggs 测试建模的。它会选择并匹配您附近最兼容的单身人士。
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