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Perfectmatch.com 是一家位于华盛顿州西雅图的在线约会和关系服务公司。该公司提供所谓的“Duet Total Compatibility System (Duet)”。 Perfectmatch.com 由 Pepper Schwartz 博士共同开发。 Duet 是根据 Myers-Briggs 测试建模的。它会选择并匹配您附近最兼容的单身人士。

网站： perfectmatch.com

免责声明：WebCatalog 与 Perfectmatch.com 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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