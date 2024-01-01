Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для маркетингу в соціальних мережах - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для маркетингу в соціальних мережах – це інструменти та платформи, розроблені, щоб допомогти компаніям і окремим особам керувати, автоматизувати, аналізувати й оптимізувати свої маркетингові зусилля в соціальних мережах. Ці програмні рішення зазвичай пропонують низку функцій для оптимізації різних аспектів маркетингових кампаній у соціальних мережах на багатьох платформах, таких як Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube та інших.