Програмне забезпечення для маркетингу в соціальних мережах - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для маркетингу в соціальних мережах – це інструменти та платформи, розроблені, щоб допомогти компаніям і окремим особам керувати, автоматизувати, аналізувати й оптимізувати свої маркетингові зусилля в соціальних мережах. Ці програмні рішення зазвичай пропонують низку функцій для оптимізації різних аспектів маркетингових кампаній у соціальних мережах на багатьох платформах, таких як Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube та інших.
Запит на новий застосунок
Meta Business Suite
business.facebook.com
Керуйте своєю бізнес-активністю у Facebook, Messenger та Instagram з одного місця.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
X Pro
pro.twitter.com
X PRo, раніше TweetDeck, — це програма на інформаційній панелі соціальних мереж для керування обліковими записами X (раніше Twitter). Спочатку незалежний додаток, TweetDeck згодом був придбаний Twitter Inc. та інтегрований в інтерфейс Twitter. Він схожий на програму «Інформаційна панель» Twitter, ...
Tumblr
tumblr.com
Tumblr (стилізований під tumblr і вимовляється як «тумблер») — це американський веб-сайт для мікроблогів і соціальних мереж, заснований Девідом Карпом у 2007 році та наразі належить Automattic. Сервіс дозволяє користувачам публікувати мультимедійний та інший контент у короткому блозі. Користувачі мо...
Feedly
feedly.com
Feedly (стилізований як feedly) — програма-агрегатор новин для різних веб-браузерів і мобільних пристроїв під управлінням iOS і Android. Він також доступний як хмарна служба. Він збирає стрічки новин із різноманітних онлайн-джерел, щоб користувач міг налаштувати та поділитися ними з іншими. Feedly б...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. – це американська публічна компанія, яка займається реєстрацією інтернет-доменів і веб-хостингом, головний офіс якої знаходиться в Скоттсдейлі, штат Арізона, і зареєстрована в штаті Делавер. Станом на червень 2020 року GoDaddy має понад 20 мільйонів клієнтів і понад 7000 співробітників ...
Buffer
buffer.com
Створюйте свою аудиторію та розвивайте свій бренд у соціальних мережах.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite — це платформа для керування соціальними медіа, створена Раяном Холмсом у 2008 році. Інтерфейс користувача системи має форму інформаційної панелі та підтримує інтеграцію соціальних мереж для Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn і YouTube. Компанія Hootsuite, розташована у Ванкувері, має...
Linktree
linktr.ee
Познайомтеся з Linktree™, безкоштовним інструментом біопосилання, який використовують найкращі світові бренди, творці та впливові особи.
Pictory
pictory.ai
Потужний штучний інтелект Pictory дозволяє створювати та редагувати відео професійної якості за допомогою тексту, не потребуючи технічних навичок або завантажуючи програмне забезпечення.
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly скорочує 600 мільйонів посилань на місяць для використання в соціальних мережах, SMS та електронною поштою. Bitly заробляє грош...
Metricool
metricool.com
Аналізуйте, керуйте та розширюйте свою цифрову присутність. Все в одному місці. Плануйте свій вміст у соціальних мережах, переглядайте свої дані та керуйте рекламними онлайн-кампаніями.
vidIQ
vidiq.com
vidIQ допоможе вам отримати інструменти та знання, необхідні для швидшого розширення аудиторії на YouTube і за його межами.
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social — це інструмент керування соціальними медіа, який допомагає компаніям і агентствам розширювати свою присутність у соціальних мережах. Зареєструйтеся безкоштовно. Кредитна картка не потрібна.
Later
later.com
Провідна платформа візуального маркетингу, яка дозволяє планувати, планувати, публікувати та оцінювати результати ваших публікацій в Instagram і соціальних мережах.
Social Blade
socialblade.com
Social Blade (іноді пишеться як SocialBlade) — американський веб-сайт, який відстежує статистику та аналітику соціальних мереж. Social Blade, зокрема, відстежує платформу YouTube, але також містить аналітичну інформацію про Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymotion, Mixer, DLi...
Planoly
planoly.com
Керуйте, плануйте та розкладайте публікації в Instagram зі свого комп’ютера та мобільного телефону. Створіть цілісну стрічку Instagram і керуйте кількома обліковими записами Instagram.
Planable
planable.io
Planable — це центр управління кампаніями в соціальних мережах, яким довіряють агентства, фрілансери та маркетингові групи для створення, співпраці, затвердження та планування.
Simplified
simplified.com
Універсальна платформа цифрового дизайну, яка допомагає вам створювати вміст, масштабувати свій бренд і співпрацювати з вашою командою, як ніколи раніше. Усе, що вам потрібно, щоб розповісти свою історію, в одному місці.
Sprout Social
sproutsocial.com
Переосмисліть, як соціальні медіа можуть розвивати ваш бізнес за допомогою Sprout Social. Перегляньте наші інструменти керування соціальними мережами в дії. Розпочніть власну безкоштовну пробну версію вже сьогодні.
Vista Social
vistasocial.com
Спеціально розроблені інструменти керування соціальними мережами, які допоможуть вам досягти ваших цілей
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Loomly
loomly.com
Loomly — це платформа успіху брендів, яка дає змогу командам маркетингу розвивати успішні бренди в Інтернеті за допомогою функцій співпраці, публікації та аналітики.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio пропонує інструмент для виявлення вмісту, який спрощує керування вмістом блогів і соціальних мереж для бізнесу в будь-якій ніші чи ринку.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.
Beacons
beacons.ai
Beacons — це найпростіший спосіб створити посилання на веб-сайті з біографіями, яке сподобається вашим шанувальникам — і це безкоштовно!
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot – інструмент маркетингу в соціальних мережах для підвищення впізнаваності бренду та трафіку. Ми налаштували автоматизацію планування в соціальних мережах для маркетологів.
Publer
publer.io
Плануйте публікації у Facebook, Instagram, твіти, оновлення LinkedIn, закріплення на Pinterest, публікації в Google My Business і відео на YouTube за допомогою Publer. Економте час, збільшите трафік, зосередьтеся на своєму бізнесі.
Minea
app.minea.com
Minea — це найкращий інструмент пошуку продуктів електронної комерції. Minea відстежує всі оголошення в усіх мережах. Відстежуються оголошення у Facebook, продакт-плейсмент для впливових осіб, Snapspy, усі мережі. Перестаньте платити adspy 149 євро за одну мережу та відкрийте для себе Minea.
Heropost
heropost.io
Керуйте кількома обліковими записами в соціальних мережах, плануйте необмежену кількість дописів, взаємодійте з вибраною аудиторією, відстежуйте та аналізуйте ефективність за допомогою детальних звітів.
UNUM
unum.la
Інструменти для сучасного творця
CoSchedule
coschedule.com
Сімейство гнучких маркетингових інструментів, які допоможуть вам залишатися зосередженими, виконувати проекти вчасно та радувати вашу команду. Організуйтеся зараз.
Bio Link
bio.link
Посилання на біографію дає вам посилання на всі ваші сторінки — веб-сайти, магазини, блоги, публікації в соціальних мережах, відео тощо, — що полегшує вашій аудиторії пошук усього вашого вмісту. На таких платформах, як Instagram, Twitter і TikTok, допускається лише одне посилання в біографі...
Hypefury
hypefury.com
Ваш персональний помічник для збільшення та монетизації вашої аудиторії у Twitter. Ми вибрали найкращі методи, використовувані Twitter OG, і перетворили їх на додаток: - Легко створюйте новий вміст - Збільште свою аудиторію - Розширюйте свій список адрес електронної пошти - Продавайте більше товарі...
Submagic
submagic.co
Покращуйте свої відео за допомогою субтитрів на основі штучного інтелекту 🚀 Прості підписи з ідеальними емодзі та розумно виділеними ключовими словами, створені штучним інтелектом.
Postly
postly.ai
Розробіть і опублікуйте свої масштабні маркетингові кампанії в соціальних мережах. AI Writer створює якісний SEO-контент.
AgoraPulse
agorapulse.com
Просте у використанні програмне забезпечення для керування соціальними медіа, яке дозволяє залишатися організованим, економити час і легко керувати папкою "Вхідні", публікаціями, звітами, моніторингом і інструментами командної співпраці.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — провідне в світі рішення для автоматизації партнерства, яке виявляє, керує, захищає та оптимізує всі канали партнерства, досягаючи справжнього експоненціального зростання.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
RADAAR
radaar.io
Приголомшлива платформа керування соціальними медіа для брендів, агентств і стартапів, які хочуть залучати підписників, публікувати унікальний вміст і...
LocalStack
localstack.cloud
LocalStack — це емулятор хмарної служби, який працює в одному контейнері на вашому ноутбуці або в середовищі CI. За допомогою LocalStack ви можете запускати свої додатки AWS або Lambda повністю на локальній машині без підключення до віддаленого хмарного постачальника! Незалежно від того, тестуєте ви...
Thryv
thryv.com
Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.
SocialBee
socialbee.com
Більше потенційних клієнтів, менше зусиль. Інструменти керування соціальними медіа, навчання та команди. 14-денна безкоштовна пробна версія, кредитна картка не потрібна. Замовити демо.
Tailwind
tailwindapp.com
Інструмент, схожий на маркетингову команду. Tailwind автоматизує найскладніші частини вашого маркетингу в соціальних мережах, щоб ви могли розвиватися розумніше та швидше.
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! AI-генеруйте та діліться відео, каруселями, публікаціями з одним зображенням мовою вашого бренду.
Tweet Hunter
tweethunter.io
Отримайте більше результатів для свого бізнесу та особистого бренду в Twitter, ніж будь-коли раніше. Завдяки ШІ та автоматизації. Спробуйте безкоштовно.
Sendible
sendible.com
Підніміть історію свого бренду в соціальних мережах. Співпрацюйте зі своїми клієнтами та командами, щоб планувати, публікувати та оцінювати успішність вмісту на кожній платформі.
LTK
shopltk.com
Купуйте останні новинки в галузі моди, дому, краси та фітнесу від впливових людей LTK, яким ви довіряєте. Ідеї робочого одягу, весільні сукні для гостей, туристичні образи та багато іншого.
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon — ваша маркетингова платформа для соціальних медіа, створена на основі соціальної аналітики, залучення спільноти та управління для Facebook, Twitter, LinkedIn та Instagram.
Fedica
fedica.com
Fedica (раніше Tweepsmap) - аналізуйте та націлюйте своїх підписників у Twitter за місцезнаходженням і демографічними показниками. Побудуйте ідеальну спільноту. Плануйте твіти в найкращий час для своїх підписників
PartnerStack
partnerstack.com
Програмне забезпечення для керування відносинами з партнерами для масштабування будь-якої програми: афілійованої програми, торгового посередника, маркетингу тощо. Дізнайтеся, чому компанії SaaS розвиваються завдяки PartnerStack PRM.
Crowdfire
crowdfireapp.com
Crowdfire — це потужний інструмент керування соціальними медіа для брендів, компаній, агентств і окремих осіб у всьому світі. Підвищуйте рівень своєї гри за допомогою CRM соціальних мереж, розширеної аналітики, планувальника публікацій, куратора контенту тощо!
Smash Balloon
smashballoon.com
Повністю настроювані плагіни каналів соціальних мереж для WordPress. Відображайте свої канали Facebook, Instagram, Twitter і YouTube - довіряють 1,3 мільйона користувачів.
Snoopreport
snoopreport.com
Переглядайте будь-яку активність в Instagram без встановлення програми. Подивіться, що хтось лайкає та підписується в Instagram за допомогою Snoopreport відстеження активності в Instagram
Ocoya
ocoya.com
Ocoya — це безкоштовний інструмент автоматизації вмісту штучного інтелекту для створення та публікації привабливого вмісту в соціальних мережах, наприклад дописів, підписів, блогів і хештегів.
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker — це неймовірно потужний інструмент аналітики та моніторингу соціальних медіа, рекомендований брендами та агентствами по всьому світу.
Taplio
taplio.com
Залучайте більше можливостей від LinkedIn. Використовуйте штучний інтелект і автоматизацію, щоб створювати кращий контент LinkedIn, який принесе результати для вас або вашої команди.