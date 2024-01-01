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Програмне забезпечення для маркетингу в соціальних мережах - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для маркетингу в соціальних мережах – це інструменти та платформи, розроблені, щоб допомогти компаніям і окремим особам керувати, автоматизувати, аналізувати й оптимізувати свої маркетингові зусилля в соціальних мережах. Ці програмні рішення зазвичай пропонують низку функцій для оптимізації різних аспектів маркетингових кампаній у соціальних мережах на багатьох платформах, таких як Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube та інших.

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Meta Business Suite

Meta Business Suite

business.facebook.com

Керуйте своєю бізнес-активністю у Facebook, Messenger та Instagram з одного місця.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

X Pro

X Pro

pro.twitter.com

X PRo, раніше TweetDeck, — це програма на інформаційній панелі соціальних мереж для керування обліковими записами X (раніше Twitter). Спочатку незалежний додаток, TweetDeck згодом був придбаний Twitter Inc. та інтегрований в інтерфейс Twitter. Він схожий на програму «Інформаційна панель» Twitter, ...

Tumblr

Tumblr

tumblr.com

Tumblr (стилізований під tumblr і вимовляється як «тумблер») — це американський веб-сайт для мікроблогів і соціальних мереж, заснований Девідом Карпом у 2007 році та наразі належить Automattic. Сервіс дозволяє користувачам публікувати мультимедійний та інший контент у короткому блозі. Користувачі мо...

Feedly

Feedly

feedly.com

Feedly (стилізований як feedly) — програма-агрегатор новин для різних веб-браузерів і мобільних пристроїв під управлінням iOS і Android. Він також доступний як хмарна служба. Він збирає стрічки новин із різноманітних онлайн-джерел, щоб користувач міг налаштувати та поділитися ними з іншими. Feedly б...

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

GoDaddy Inc. – це американська публічна компанія, яка займається реєстрацією інтернет-доменів і веб-хостингом, головний офіс якої знаходиться в Скоттсдейлі, штат Арізона, і зареєстрована в штаті Делавер. Станом на червень 2020 року GoDaddy має понад 20 мільйонів клієнтів і понад 7000 співробітників ...

Buffer

Buffer

buffer.com

Створюйте свою аудиторію та розвивайте свій бренд у соціальних мережах.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Hootsuite — це платформа для керування соціальними медіа, створена Раяном Холмсом у 2008 році. Інтерфейс користувача системи має форму інформаційної панелі та підтримує інтеграцію соціальних мереж для Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn і YouTube. Компанія Hootsuite, розташована у Ванкувері, має...

Linktree

Linktree

linktr.ee

Познайомтеся з Linktree™, безкоштовним інструментом біопосилання, який використовують найкращі світові бренди, творці та впливові особи.

Pictory

Pictory

pictory.ai

Потужний штучний інтелект Pictory дозволяє створювати та редагувати відео професійної якості за допомогою тексту, не потребуючи технічних навичок або завантажуючи програмне забезпечення.

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly скорочує 600 мільйонів посилань на місяць для використання в соціальних мережах, SMS та електронною поштою. Bitly заробляє грош...

Metricool

Metricool

metricool.com

Аналізуйте, керуйте та розширюйте свою цифрову присутність. Все в одному місці. Плануйте свій вміст у соціальних мережах, переглядайте свої дані та керуйте рекламними онлайн-кампаніями.

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

vidIQ допоможе вам отримати інструменти та знання, необхідні для швидшого розширення аудиторії на YouTube і за його межами.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі

Zoho Social

Zoho Social

zoho.com

Zoho Social — це інструмент керування соціальними медіа, який допомагає компаніям і агентствам розширювати свою присутність у соціальних мережах. Зареєструйтеся безкоштовно. Кредитна картка не потрібна.

Later

Later

later.com

Провідна платформа візуального маркетингу, яка дозволяє планувати, планувати, публікувати та оцінювати результати ваших публікацій в Instagram і соціальних мережах.

Social Blade

Social Blade

socialblade.com

Social Blade (іноді пишеться як SocialBlade) — американський веб-сайт, який відстежує статистику та аналітику соціальних мереж. Social Blade, зокрема, відстежує платформу YouTube, але також містить аналітичну інформацію про Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymotion, Mixer, DLi...

Planoly

Planoly

planoly.com

Керуйте, плануйте та розкладайте публікації в Instagram зі свого комп’ютера та мобільного телефону. Створіть цілісну стрічку Instagram і керуйте кількома обліковими записами Instagram.

Planable

Planable

planable.io

Planable — це центр управління кампаніями в соціальних мережах, яким довіряють агентства, фрілансери та маркетингові групи для створення, співпраці, затвердження та планування.

Simplified

Simplified

simplified.com

Універсальна платформа цифрового дизайну, яка допомагає вам створювати вміст, масштабувати свій бренд і співпрацювати з вашою командою, як ніколи раніше. Усе, що вам потрібно, щоб розповісти свою історію, в одному місці.

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

Переосмисліть, як соціальні медіа можуть розвивати ваш бізнес за допомогою Sprout Social. Перегляньте наші інструменти керування соціальними мережами в дії. Розпочніть власну безкоштовну пробну версію вже сьогодні.

Vista Social

Vista Social

vistasocial.com

Спеціально розроблені інструменти керування соціальними мережами, які допоможуть вам досягти ваших цілей

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.

Loomly

Loomly

loomly.com

Loomly — це платформа успіху брендів, яка дає змогу командам маркетингу розвивати успішні бренди в Інтернеті за допомогою функцій співпраці, публікації та аналітики.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio пропонує інструмент для виявлення вмісту, який спрощує керування вмістом блогів і соціальних мереж для бізнесу в будь-якій ніші чи ринку.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.

Beacons

Beacons

beacons.ai

Beacons — це найпростіший спосіб створити посилання на веб-сайті з біографіями, яке сподобається вашим шанувальникам — і це безкоштовно!

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot – інструмент маркетингу в соціальних мережах для підвищення впізнаваності бренду та трафіку. Ми налаштували автоматизацію планування в соціальних мережах для маркетологів.

Publer

Publer

publer.io

Плануйте публікації у Facebook, Instagram, твіти, оновлення LinkedIn, закріплення на Pinterest, публікації в Google My Business і відео на YouTube за допомогою Publer. Економте час, збільшите трафік, зосередьтеся на своєму бізнесі.

Minea

Minea

app.minea.com

Minea — це найкращий інструмент пошуку продуктів електронної комерції. Minea відстежує всі оголошення в усіх мережах. Відстежуються оголошення у Facebook, продакт-плейсмент для впливових осіб, Snapspy, усі мережі. Перестаньте платити adspy 149 євро за одну мережу та відкрийте для себе Minea.

Heropost

Heropost

heropost.io

Керуйте кількома обліковими записами в соціальних мережах, плануйте необмежену кількість дописів, взаємодійте з вибраною аудиторією, відстежуйте та аналізуйте ефективність за допомогою детальних звітів.

UNUM

UNUM

unum.la

Інструменти для сучасного творця

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

Сімейство гнучких маркетингових інструментів, які допоможуть вам залишатися зосередженими, виконувати проекти вчасно та радувати вашу команду. Організуйтеся зараз.

Bio Link

Bio Link

bio.link

​​Посилання на біографію дає вам посилання на всі ваші сторінки — веб-сайти, магазини, блоги, публікації в соціальних мережах, відео тощо, — що полегшує вашій аудиторії пошук усього вашого вмісту. ​ ​​На таких платформах, як Instagram, Twitter і TikTok, допускається лише одне посилання в біографі...

Hypefury

Hypefury

hypefury.com

Ваш персональний помічник для збільшення та монетизації вашої аудиторії у Twitter. Ми вибрали найкращі методи, використовувані Twitter OG, і перетворили їх на додаток: - Легко створюйте новий вміст - Збільште свою аудиторію - Розширюйте свій список адрес електронної пошти - Продавайте більше товарі...

Submagic

Submagic

submagic.co

Покращуйте свої відео за допомогою субтитрів на основі штучного інтелекту 🚀 Прості підписи з ідеальними емодзі та розумно виділеними ключовими словами, створені штучним інтелектом.

Postly

Postly

postly.ai

Розробіть і опублікуйте свої масштабні маркетингові кампанії в соціальних мережах. AI Writer створює якісний SEO-контент.

AgoraPulse

AgoraPulse

agorapulse.com

Просте у використанні програмне забезпечення для керування соціальними медіа, яке дозволяє залишатися організованим, економити час і легко керувати папкою "Вхідні", публікаціями, звітами, моніторингом і інструментами командної співпраці.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ — провідне в світі рішення для автоматизації партнерства, яке виявляє, керує, захищає та оптимізує всі канали партнерства, досягаючи справжнього експоненціального зростання.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...

RADAAR

RADAAR

radaar.io

Приголомшлива платформа керування соціальними медіа для брендів, агентств і стартапів, які хочуть залучати підписників, публікувати унікальний вміст і...

LocalStack

LocalStack

localstack.cloud

LocalStack — це емулятор хмарної служби, який працює в одному контейнері на вашому ноутбуці або в середовищі CI. За допомогою LocalStack ви можете запускати свої додатки AWS або Lambda повністю на локальній машині без підключення до віддаленого хмарного постачальника! Незалежно від того, тестуєте ви...

Thryv

Thryv

thryv.com

Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.

SocialBee

SocialBee

socialbee.com

Більше потенційних клієнтів, менше зусиль. Інструменти керування соціальними медіа, навчання та команди. 14-денна безкоштовна пробна версія, кредитна картка не потрібна. Замовити демо.

Tailwind

Tailwind

tailwindapp.com

Інструмент, схожий на маркетингову команду. Tailwind автоматизує найскладніші частини вашого маркетингу в соціальних мережах, щоб ви могли розвиватися розумніше та швидше.

Predis

Predis

predis.ai

ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! AI-генеруйте та діліться відео, каруселями, публікаціями з одним зображенням мовою вашого бренду.

Tweet Hunter

Tweet Hunter

tweethunter.io

Отримайте більше результатів для свого бізнесу та особистого бренду в Twitter, ніж будь-коли раніше. Завдяки ШІ та автоматизації. Спробуйте безкоштовно.

Sendible

Sendible

sendible.com

Підніміть історію свого бренду в соціальних мережах. Співпрацюйте зі своїми клієнтами та командами, щоб планувати, публікувати та оцінювати успішність вмісту на кожній платформі.

LTK

LTK

shopltk.com

Купуйте останні новинки в галузі моди, дому, краси та фітнесу від впливових людей LTK, яким ви довіряєте. Ідеї ​​робочого одягу, весільні сукні для гостей, туристичні образи та багато іншого.

Brandwatch Social Media Management

Brandwatch Social Media Management

brandwatch.com

Falcon — ваша маркетингова платформа для соціальних медіа, створена на основі соціальної аналітики, залучення спільноти та управління для Facebook, Twitter, LinkedIn та Instagram.

Fedica

Fedica

fedica.com

Fedica (раніше Tweepsmap) - аналізуйте та націлюйте своїх підписників у Twitter за місцезнаходженням і демографічними показниками. Побудуйте ідеальну спільноту. Плануйте твіти в найкращий час для своїх підписників

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Програмне забезпечення для керування відносинами з партнерами для масштабування будь-якої програми: афілійованої програми, торгового посередника, маркетингу тощо. Дізнайтеся, чому компанії SaaS розвиваються завдяки PartnerStack PRM.

Crowdfire

Crowdfire

crowdfireapp.com

Crowdfire — це потужний інструмент керування соціальними медіа для брендів, компаній, агентств і окремих осіб у всьому світі. Підвищуйте рівень своєї гри за допомогою CRM соціальних мереж, розширеної аналітики, планувальника публікацій, куратора контенту тощо!

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Повністю настроювані плагіни каналів соціальних мереж для WordPress. Відображайте свої канали Facebook, Instagram, Twitter і YouTube - довіряють 1,3 мільйона користувачів.

Snoopreport

Snoopreport

snoopreport.com

Переглядайте будь-яку активність в Instagram без встановлення програми. Подивіться, що хтось лайкає та підписується в Instagram за допомогою Snoopreport відстеження активності в Instagram

Ocoya

Ocoya

ocoya.com

Ocoya — це безкоштовний інструмент автоматизації вмісту штучного інтелекту для створення та публікації привабливого вмісту в соціальних мережах, наприклад дописів, підписів, блогів і хештегів.

Talkwalker

Talkwalker

talkwalker.com

Talkwalker — це неймовірно потужний інструмент аналітики та моніторингу соціальних медіа, рекомендований брендами та агентствами по всьому світу.

Taplio

Taplio

taplio.com

Залучайте більше можливостей від LinkedIn. Використовуйте штучний інтелект і автоматизацію, щоб створювати кращий контент LinkedIn, який принесе результати для вас або вашої команди.

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