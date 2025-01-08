Розмовне програмне забезпечення Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія

orimon.ai

orimon.ai

Orimon AI — це найсучасніша платформа для чат-ботів Generative AI, розроблена для зміни того, як компанії взаємодіють зі своїми клієнтами. Наша платформа чудово забезпечує природні, людські розмови, забезпечуючи неперевершений досвід для користувачів і підвищуючи продажі та задоволеність клієнтів на нові висоти. В основі Orimon AI — здатність безперешкодно вести комерцію в розмові. Інтегровані з Shopify, WooCommerce чи користуючись спеціальним аркушем продуктів, наші чат-боти залучають клієнтів, як досвідчений продавець. Вони відповідають на запити, рекомендують продукти та закривають продажі, імітуючи інтуїтивну взаємодію з реальною людиною. Ця функція особливо корисна для сайтів електронної комерції, що дозволяє їм використовувати штучний інтелект для збільшення продажів і покращення шляху клієнта. Ще однією видатною особливістю Orimon AI є розширена функція живого чату, яка пропонує ідеальне поєднання ефективності штучного інтелекту та людського дотику. Коли виникають складні запити або потрібен індивідуальний підхід, платформа плавно передає взаємодію на людей-агентів, гарантуючи, що запити клієнтів завжди обробляються дбайливо. Універсальність Orimon AI поширюється на широкі можливості інтеграції. Він легко підключається до різних каналів обміну повідомленнями, включаючи чат на веб-сайті, WhatsApp, Telegram, Facebook Direct Messaging, Slack і Discord, забезпечуючи доступ до вашого бізнесу на платформах, якими ваші клієнти користуються найчастіше. Крім того, наша платформа інтегрується з провідними інструментами автоматизації та CRM, такими як Zapier, Pabbly Connect, HubSpot і Salesforce. Ця інтеграція забезпечує ефективну обробку потенційних клієнтів і керування ними, гарантуючи, що кожна взаємодія фіксується та використовується для розвитку бізнесу. Наша платформа не обмежується клієнтськими ролями; він також включає випадки використання для внутрішніх бізнес-операцій. Orimon AI — це універсальний інструмент, призначений для задоволення різноманітних бізнес-потреб: від простої обробки запитів у службу підтримки до складних процесів продажів, кваліфікації лідерів і навіть у якості внутрішнього помічника для відділів кадрів, підтримки та продажів. Таким чином, Orimon AI — це більше, ніж просто чат-бот; це комплексне комунікаційне рішення на основі штучного інтелекту, яке покращує кожен аспект вашої бізнес-взаємодії. Це інвестиція в передову технологію, яка обіцяє не просто задовольнити, а навіть перевершити нові вимоги цифрової комерції та обслуговування клієнтів.