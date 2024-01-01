RAIDLOG

RAIDLOG

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: raidlog.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «RAIDLOG» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

RAIDLOG.com — це рішення для управління проектами, яке допомагає компаніям відстежувати та керувати ризиками, діями, проблемами та рішеннями, пов’язаними з їхніми проектами та портфелями. На відміну від інших інструментів PM, які зосереджені на плануванні, RAIDLOG.com спеціально розроблений, щоб допомогти 16 мільйонам керівників проектів у всьому світі успішно виконувати проекти шляхом усунення основних причин невдач проекту.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для управління проектами

Вебсайт: raidlog.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «RAIDLOG». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Notion

Notion

notion.so

Trello

Trello

trello.com

Jira

Jira

atlassian.com

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Airtable

Airtable

airtable.com

Coda

Coda

coda.io

Zoho Projects

Zoho Projects

zoho.com

monday.com

monday.com

monday.com

Smartsheet

Smartsheet

smartsheet.com

Odoo

Odoo

odoo.com

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Вам також може сподобатися

Clovine

Clovine

clovine.com

Paymo

Paymo

paymoapp.com

Camms

Camms

cammsgroup.com

RationalPlan

RationalPlan

rationalplan.com

Projectworks

Projectworks

projectworks.io

Meisterplan

Meisterplan

meisterplan.com

YCharts

YCharts

ycharts.com

Creately

Creately

creately.com

Eoiin Connect

Eoiin Connect

eoiinconnect.com

ProjectManager

ProjectManager

projectmanager.com

RisePath Projects

RisePath Projects

plancentral.com

PlanGuru

PlanGuru

planguru.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності