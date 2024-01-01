Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «RAIDLOG» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

RAIDLOG.com — це рішення для управління проектами, яке допомагає компаніям відстежувати та керувати ризиками, діями, проблемами та рішеннями, пов’язаними з їхніми проектами та портфелями. На відміну від інших інструментів PM, які зосереджені на плануванні, RAIDLOG.com спеціально розроблений, щоб допомогти 16 мільйонам керівників проектів у всьому світі успішно виконувати проекти шляхом усунення основних причин невдач проекту.

Вебсайт: raidlog.com

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