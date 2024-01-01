Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «PlanZone» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Planzone — це інструмент управління проектами, який дозволяє користувачам організовувати свою роботу та співпрацювати з іншими. Інформаційні панелі показують діяльність, табелі керування та аналізу, а завдання спільно працюють у списку справ.

Вебсайт: planzone.fr

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