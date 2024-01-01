PlanZone

PlanZone

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Вебсайт: planzone.fr

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Planzone — це інструмент управління проектами, який дозволяє користувачам організовувати свою роботу та співпрацювати з іншими. Інформаційні панелі показують діяльність, табелі керування та аналізу, а завдання спільно працюють у списку справ.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для управління проектами

Вебсайт: planzone.fr

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «PlanZone». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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