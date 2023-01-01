WebCatalog

Eventmix

Eventmix

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: eventmix.live

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Eventmix» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Eventmix is an easy to use virtual and hybrid events platform that allows organizers to run events from their own website, in minutes. Eventmix gives you all the tools you need to not only run and monetize your events with ease but also keep your audience engaged through dedicated networking and engagement areas that are fully customizable.

Категорії:

Entertainment
Event Management Platforms

Вебсайт: eventmix.live

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Eventmix». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Odoo

Odoo

odoo.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Переглянути

WebCatalog Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.