Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Eventmix» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Eventmix is an easy to use virtual and hybrid events platform that allows organizers to run events from their own website, in minutes. Eventmix gives you all the tools you need to not only run and monetize your events with ease but also keep your audience engaged through dedicated networking and engagement areas that are fully customizable.

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Вебсайт: eventmix.live

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