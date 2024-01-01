Easynote

Easynote

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Вебсайт: easynote.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Easynote» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Easynote — це програмне забезпечення для роботи та співпраці, де будь-хто та будь-де може керувати своєю щоденною роботою. Це легко та дуже масштабовано для будь-якої галузі чи бізнесу завдяки своїй унікальній системі сітки. Незалежно від того, чи потрібно вам працювати гнучко, на часовій шкалі чи на сітці, Easynote — це правильний вибір для вас. Тож настав час попрощатися з Monday.com, Asana, Clickup, Trello, TeamGantt та багатьма іншими. Використовуйте понад 50 попередньо визначених шаблонів, щоб розпочати роботу за лічені секунди. Керуйте малими проектами або великими корпоративними проектами разом зі своєю командою! Використовуйте нашу унікальну інформаційну панель, щоб отримати огляд усіх ваших проектів одночасно в одному місці. Easynote пропонує 7-денну пробну версію без кредитної картки.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для управління проектами

Вебсайт: easynote.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Easynote». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Notion

Notion

notion.so

Trello

Trello

trello.com

Jira

Jira

atlassian.com

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Airtable

Airtable

airtable.com

Coda

Coda

coda.io

Zoho Projects

Zoho Projects

zoho.com

monday.com

monday.com

monday.com

Smartsheet

Smartsheet

smartsheet.com

Odoo

Odoo

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Basecamp

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