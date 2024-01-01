Easynote — це програмне забезпечення для роботи та співпраці, де будь-хто та будь-де може керувати своєю щоденною роботою. Це легко та дуже масштабовано для будь-якої галузі чи бізнесу завдяки своїй унікальній системі сітки. Незалежно від того, чи потрібно вам працювати гнучко, на часовій шкалі чи на сітці, Easynote — це правильний вибір для вас. Тож настав час попрощатися з Monday.com, Asana, Clickup, Trello, TeamGantt та багатьма іншими. Використовуйте понад 50 попередньо визначених шаблонів, щоб розпочати роботу за лічені секунди. Керуйте малими проектами або великими корпоративними проектами разом зі своєю командою! Використовуйте нашу унікальну інформаційну панель, щоб отримати огляд усіх ваших проектів одночасно в одному місці. Easynote пропонує 7-денну пробну версію без кредитної картки.

Вебсайт: easynote.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Easynote». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.