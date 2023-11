ZOOM-BE 3, iki zombi dostuna engellerle dolu seviyelerde liderlik ettiğiniz ve yolda karşılaştıkları sorunları çözdüğünüz ortak yolculuğun en son devamıdır. Tüm yıldızları toplayın, gardiyanlara yakalanmaktan kaçının ve ZOOM-BE 3'ü parlak renklerle tamamlayın. Eğlenceyi arttırmak için tüm cilt ve aksesuar kombinasyonlarını taktığınızdan emin olun! Bazı arkadaşlıklar ömür boyu sürer ama bazıları daha uzun sürer. Hareket - A/D veya Sol/Sağ ok tuşları Zıpla - W veya Yukarı ok tuşu Tekme - S veya Aşağı ok tuşuZOOM-BE 3, Litvanyalı video oyunu geliştiricisi 7Spot Games tarafından oluşturuldu ve yayıncı. Diğer eğlenceli oyunlarını Poki'de ücretsiz oynayın: Duo Vikings, Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 ve Truck Loader 5

