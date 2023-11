Duo Survival 2, 7Spot Games'in 2 oyunculu ortak bulmaca oyunudur. Her karakterin güçlü yönlerini kullanarak zombi sürüsünden kaçmalarına yardımcı olun. Harika bulmacaları çözün, gizli odalarda gezinin, heyecan verici mekanizmaları etkinleştirin ve çok daha fazlasını yapın! En sevdiğimiz zombi kıyametinden sağ kalan çiftimiz daha fazla macera için geri döndü. İki kahramanın tedaviyi bulmasına yardım edebilir misin? Eğlenceyi en üst düzeye çıkarmak için arkadaşınızla oynamayı deneyin. Hareket - AD veya Sol/Sağ ok tuşları Zıplama - W veya Yukarı ok tuşu Şişeyi tekmeleme/Atma - S veya Aşağı ok tuşuDuo Survival 2, Litvanyalı bir video oyunu geliştiricisi olan 7Spot Games tarafından oluşturuldu ve Yayımcı. Diğer eğlenceli oyunlarını Poki'de ücretsiz oynayın: Duo Vikings, Duo Survival, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3 ve Truck Loader 5

poki.com

