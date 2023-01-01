Truck Loader 2, forkliftinizle kargoyu bir kamyona yüklemeniz gereken klasik bir bulmaca oyunudur. Kutular seviyelere dağılmıştır ve seviyeyi tamamlamak için onları toplamanız ve kamyona yüklemeniz gerekir. Bazı seviyeler kolaydır ve sadece kutuları toplamak için etrafta dolaşıyorsunuz, ancak oyunda ilerledikçe seviyeler zorlaşıyor ve seviyeleri tamamlamak için özel hareketler yapmanız veya dizileri takip etmeniz gerekiyor. Bu bağımlılık yaratan bulmaca serisinin heyecan verici ikinci bölümüne hazır mısınız? Sola/sağa hareket ettirin - A/DJump - WKutuları alın - Nişan alın ve dokunun/tıklayınTruck Loader 2, Litvanyalı bir video oyunu geliştiricisi ve yayıncısı olan 7Spot Games tarafından yaratılmıştır. Poki'de bağımlılık yaratan başka oyunlar da var: Duo Vikings 3, Duo Vikings 2, Duo Vikings, Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 ve ZOOM-BE 3. Ayrıca Truck Loader 4 gibi kamyon oyunları da var ve Kamyon Yükleyici 5.

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