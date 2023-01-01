BoxRob, 7Spot Games tarafından oluşturulan bir bulmaca platform oyunudur. Bu oyunda amacınız esnek forkliftinizle kargoyu bir kamyona yüklemektir. Bir seviyeyi tamamlamak için tüm kutuları toplayıp uygun yuvalara bırakmanız gerekir. Bazı seviyeler kolaydır ve sadece kutuları toplamak için etrafta dolaşıyorsunuz, ancak oyunda ilerledikçe seviyeler zorlaşıyor. Bulmacayı çözmek ve seviyeyi tamamlamak için özel hareketler gerçekleştirin veya dizileri takip edin. BoxRob'u arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yüksek puanlarınızı karşılaştırmayı unutmayın! Sola/sağa hareket ettirin - A/DJump - WKutuları alın - Dokunun veya sol fare düğmesine tıklayınBoxRob, 7Spot Games tarafından oluşturuldu. Diğer bulmaca oyunlarını Poki'de oynayın: Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 ve Truck Loader 5

Web Sitesi: poki.com

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