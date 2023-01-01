BoxRob 3, her zamankinden daha esnek ve dinamik olan forkliftinizle kargoyu bir kamyona yüklediğiniz bir bulmaca platform oyunudur! Bir seviyeyi tamamlamak için tüm kutuları toplayıp uygun yuvalara bırakmanız gerekir. Bazı seviyeler kolaydır ve sadece kutuları toplamak için etrafta dolaşıyorsunuz, ancak oyunda ilerledikçe seviyeler zorlaşıyor. Bulmacayı çözmek ve seviyeyi tamamlamak için özel hareketler gerçekleştirin veya dizileri takip edin. BoxRob 3'ü arkadaşlarınızla paylaşın ve yüksek puanlarınızı karşılaştırın. Serinin önceki oyunlarını, BoxRob ve BoxRob 2'yi oynamayı unutmayın! Sola/sağa hareket ettirin - A/DJump - WKutuları alın - Dokunun veya farenin sol tuşuna tıklayınBoxRob 3, 7Spot Games tarafından oluşturuldu. Diğer bulmaca oyunlarını Poki'de oynayın: BoxRob, BoxRob 2, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 ve Truck Loader 5BoxRob 3'ü Poki'de oynamak ücretsizdir. BoxRob 3, Poki'de hem masaüstünüzde hem de cep telefonunuzda ücretsiz olarak oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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