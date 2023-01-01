Moving Truck: Construction, müşterilerinizin eşyalarını hiçbir şeye zarar vermeden zamanında yeni evlerine taşıdığınız bir bulmaca platform oyunudur. Kamyonunuzu tümsekler ve engellerle dolu zorlu yollarda yönlendirin. Basit çukurlar gibi zorluklarla karşılaşacağınız gibi, üzerinden geçmeniz gereken saat yönünün tersine devasa tekerlekler gibi daha gelişmiş çukurlarla da karşılaşacaksınız. Kargonuza zarar vermekten kaçının yoksa kazancınızı kaybedersiniz. Ve kazandığınız parayla yeni bir boya işi, araba kaplamaları, etiketler, yeni tekerlekler gibi pek çok muhteşem ürünü satın alabilirsiniz, adını siz koyun! Puanınızı en üst düzeye çıkarmak için Nitro'yu kullanmayı unutmayın! Sola/sağa hareket ettirin - A/D veya sol ve sağ ok tuşlarıHızlandırın - W veya yukarı ok tuşuHareketli Kamyon: İnşaat, 7Spot Games tarafından oluşturuldu. Diğer bulmaca oyunlarını Poki'de oynayın: Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4, ve Truck Loader 5 Moving Truck: Construction oyununu Poki üzerinden ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Moving Truck: Construction bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

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