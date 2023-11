ZOOM-BE 2, orijinal ZOOM-BE ortak oyununun devamı niteliğindedir. Bu sefer ZOOM ve BE intikam arayışındalar. Kendi başınıza veya bir arkadaşınızla oynayın. Çözmeniz gereken bir sürü yeni seviye, yeni düşman ve bulmaca var. Bazı arkadaşlıklar ömür boyu sürer, ancak bazıları daha uzun sürer. Hareket - AD veya Sol/Sağ ok tuşlarıAtla - W veya Yukarı ok tuşuTekme - S veya Aşağı ok tuşuZOOM-BE 2, Litvanyalı bir video oyunu geliştiricisi ve yayıncısı olan 7Spot Games tarafından oluşturuldu. Diğer eğlenceli oyunlarını Poki'de ücretsiz oynayın: Duo Vikings, Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 3 ve Truck Loader 5

