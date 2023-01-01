WebCatalog
Truck Loader 3

Truck Loader 3

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Truck Loader 3 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Truck Loader 3, kargoyu toplayıp bir kamyona yüklediğiniz bir bulmaca oyunudur. Tüm seviyeye yayılmış tüm kutuları toplamak için bir forklift kullanıyorsunuz. Seviyeyi tamamlamak için tüm kutuları toplayın. Bazen kargoyu almanın doğru yollarını bulmak için düğmelere basmak, kolları çekmek ve çok daha fazlası gerekebilir. Truck Loader 3'teki her seviyeyi tamamlayabilir misin? Sola/sağa hareket et - A/DJump - WKutuları toplama - Nişan al ve dokun/tıklaTruck Loader 3, Litvanyalı bir video oyunu geliştiricisi ve yayıncısı olan 7Spot Games tarafından oluşturuldu. Poki'de bağımlılık yaratan başka oyunlar da var: Duo Vikings 3, Duo Vikings 2, Duo Vikings, Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 ve ZOOM-BE 3. Ayrıca Truck Loader 2 gibi kamyon oyunları da var ve Kamyon Yükleyici 5.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Truck Loader 3 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Truck Loader

Truck Loader

poki.com

Truck Loader 2

Truck Loader 2

poki.com

BoxRob

BoxRob

poki.com

BoxRob 3

BoxRob 3

poki.com

Truck Loader 5

Truck Loader 5

poki.com

Truck Loader 4

Truck Loader 4

poki.com

BoxRob 2

BoxRob 2

poki.com

Moving Truck

Moving Truck

poki.com

ZOOM-BE

ZOOM-BE

poki.com

Duo Vikings 3

Duo Vikings 3

poki.com

ZOOM-BE 3

ZOOM-BE 3

poki.com

Duo Vikings

Duo Vikings

poki.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası