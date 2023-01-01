Truck Loader 3, kargoyu toplayıp bir kamyona yüklediğiniz bir bulmaca oyunudur. Tüm seviyeye yayılmış tüm kutuları toplamak için bir forklift kullanıyorsunuz. Seviyeyi tamamlamak için tüm kutuları toplayın. Bazen kargoyu almanın doğru yollarını bulmak için düğmelere basmak, kolları çekmek ve çok daha fazlası gerekebilir. Truck Loader 3'teki her seviyeyi tamamlayabilir misin? Sola/sağa hareket et - A/DJump - WKutuları toplama - Nişan al ve dokun/tıklaTruck Loader 3, Litvanyalı bir video oyunu geliştiricisi ve yayıncısı olan 7Spot Games tarafından oluşturuldu. Poki'de bağımlılık yaratan başka oyunlar da var: Duo Vikings 3, Duo Vikings 2, Duo Vikings, Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 ve ZOOM-BE 3. Ayrıca Truck Loader 2 gibi kamyon oyunları da var ve Kamyon Yükleyici 5.

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