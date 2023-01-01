Truck Loader, forkliftinizle kargoyu bir kamyona yüklemeniz gereken klasik bir bulmaca oyunudur. Kutular seviyelere dağılmıştır ve seviyeyi tamamlamak için onları toplayıp kamyona yüklemeniz gerekir. Bazı seviyeler kolaydır ve sadece kutuları toplamak için etrafta dolaşıyorsunuz, ancak oyunda ilerledikçe seviyeler zorlaşıyor. Bulmacayı çözmek ve seviyeyi tamamlamak için özel hareketler gerçekleştirin veya dizileri takip edin. Artık Truck Loader serisini masaüstünüzde veya mobil cihazınızda Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz! Sola/sağa hareket ettirin - A/DJump - WKutuları alın - Farenizle işaretleyin ve tıklayınTruck Loader, Litvanyalı bir video oyunu geliştiricisi olan 7Spot Games tarafından oluşturuldu ve yayıncı. Poki'de başka harika bulmaca ve platform oyunları da var: Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Survival 3, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, Truck Loader 2, Truck Loader 3, Truck Loader 4, Truck Loader 5, ZOOM -BE, ZOOM-BE 2 ve ZOOM-BE 3

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