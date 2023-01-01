Truck Loader 5, forkliftinizle kargoyu bir kamyona yüklemeniz gereken klasik bir bulmaca oyunudur. Kutular seviyelere dağılmıştır ve seviyeyi tamamlamak için onları toplamanız ve kamyona yüklemeniz gerekir. Bazı seviyeler kolaydır ve sadece kutuları toplamak için etrafta dolaşıyorsunuz, ancak oyunda ilerledikçe seviyeler zorlaşıyor ve seviyeleri tamamlamak için özel hareketler yapmanız veya dizileri takip etmeniz gerekiyor. Sola/sağa hareket et - A/D Jump - W Toplama kutuları - Farenizle işaretleyin ve tıklayın.Truck Loader 5, Litvanyalı bir video oyunu geliştiricisi ve yayıncısı olan 7Spot Games tarafından oluşturuldu. Ayrıca Truck Loader 4'ü Poki'de tamamlamayı deneyin.

Web Sitesi: poki.com

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