Moving Truck: Bounty, yüke zarar vermeden kargoyu gideceğiniz yere aktardığınız bir bulmaca platform oyunudur. Engebeli yollara, düşen kayalar, çukurlar gibi çevresel tehlikelere ve hızınızı artırabilecek veya eşyalarınızı dökmenize neden olabilecek büyük mekanizmalara dikkat ederek A noktasından B noktasına gidin. Kazancınızı kesmemeleri için hataları minimumda tuttuğunuzdan emin olun. Cesur hissediyorsanız gösteriler bile yapabilirsiniz. Ayrıca kazandığınız parayla yeni bir boya işi, araba kaplamaları, etiketler, yeni tekerlekler gibi pek çok muhteşem ürünü de satın alabilirsiniz! Adını siz koyun! Puanınızı en üst düzeye çıkarmak için Nitro'yu kullanmayı unutmayın! Sola/sağa hareket ettirin - A/D veya Sol ve Sağ ok tuşlarıHızlandırın - W veya Yukarı OkNitro - Boşluk çubuğu Hareketli Kamyon: Bounty, 7Spot Games tarafından oluşturuldu. Diğer bulmaca oyunlarını Poki'de oynayın: Hareketli Kamyon: İnşaat, Hareketli Kamyon, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader , Truck Loader 4 ve Truck Loader 5 adlı oyunu Poki üzerinden ücretsiz olarak Moving Truck: Bounty oynayabilirsiniz.Moving Truck: Bounty bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

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