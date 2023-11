Ninja Mouse, yiyecek arayan sevimli bir fare olduğunuz bir bulmaca platform oyunudur. Evlere sızın ve dolapları, çekmeceleri, dolapları, kanepeleri, kasaları ve etkileşime girebileceğiniz hemen hemen her şeyi inceleyerek peynir bulun! Zıplayan bulmacalar, engeller, tuzaklar ve en önemlisi sizi suçüstü yakalamak için bekleyen akıllı kediler var. Bakışlarından kaçının, zaman ayırın ve hamlelerinizi iyi planlayın, kimse bakmadığında saldırın. Bir kedinin yanından gizlice geçemiyorsanız, zıplayın ve onu etkisiz hale getirmek için kafasına basın. Mümkün olduğu kadar çok yıldız toplamaya çalışın, çünkü 150 yıldızın tamamını almak özel bir bonus seviyesinin kilidini açacaktır ve bu sürpriz hoşunuza gidecektir. Ve unutmayın, takılıp kalırsanız bir seviyeyi atlayabilirsiniz. Her yıldızı ve peynir dilimini toplama becerisine sahip misiniz? Sola/sağa hareket edin - A/D veya Ok tuşlarıZıpla - W veya Yukarı Ok Etkileşim - ENinja Mouse, 7Spot Games tarafından oluşturuldu. Diğer bulmaca oyunlarını Poki'de oynayın: Hareketli Kamyon: Bounty, Hareketli Kamyon: İnşaat, Hareketli Kamyon, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM- BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 ve Truck Loader 5 Ninja Mouse'u Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Ninja Mouse, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

