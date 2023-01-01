WebCatalog
Ninja Mouse

Ninja Mouse

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Ninja Mouse çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ninja Mouse, yiyecek arayan sevimli bir fare olduğunuz bir bulmaca platform oyunudur. Evlere sızın ve dolapları, çekmeceleri, dolapları, kanepeleri, kasaları ve etkileşime girebileceğiniz hemen hemen her şeyi inceleyerek peynir bulun! Zıplayan bulmacalar, engeller, tuzaklar ve en önemlisi sizi suçüstü yakalamak için bekleyen akıllı kediler var. Bakışlarından kaçının, zaman ayırın ve hamlelerinizi iyi planlayın, kimse bakmadığında saldırın. Bir kedinin yanından gizlice geçemiyorsanız, zıplayın ve onu etkisiz hale getirmek için kafasına basın. Mümkün olduğu kadar çok yıldız toplamaya çalışın, çünkü 150 yıldızın tamamını almak özel bir bonus seviyesinin kilidini açacaktır ve bu sürpriz hoşunuza gidecektir. Ve unutmayın, takılıp kalırsanız bir seviyeyi atlayabilirsiniz. Her yıldızı ve peynir dilimini toplama becerisine sahip misiniz? Sola/sağa hareket edin - A/D veya Ok tuşlarıZıpla - W veya Yukarı Ok Etkileşim - ENinja Mouse, 7Spot Games tarafından oluşturuldu. Diğer bulmaca oyunlarını Poki'de oynayın: Hareketli Kamyon: Bounty, Hareketli Kamyon: İnşaat, Hareketli Kamyon, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM- BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 ve Truck Loader 5 Ninja Mouse'u Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Ninja Mouse, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ninja Mouse ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Truck Loader

Truck Loader

poki.com

BoxRob

BoxRob

poki.com

Truck Loader 3

Truck Loader 3

poki.com

Moving Truck: Bounty

Moving Truck: Bounty

poki.com

Moving Truck

Moving Truck

poki.com

BoxRob 3

BoxRob 3

poki.com

ZOOM-BE

ZOOM-BE

poki.com

Truck Loader 2

Truck Loader 2

poki.com

Moving Truck: Construction

Moving Truck: Construction

poki.com

BoxRob 2

BoxRob 2

poki.com

Lands of Blight

Lands of Blight

poki.com

Duo Vikings 2

Duo Vikings 2

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası