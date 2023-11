Lands of Blight, birkaç saniyede bir otomatik olarak saldıran bir karakterin kontrolünü elinize aldığınız ve sürekli canavar dalgalarında hayatta kalmanız gereken bir aksiyon macera oyunudur. Bölgede dolaşın ve onların pençesinden kaçmaya çalışırken mümkün olduğu kadar çok canavara saldırın. Diğer rogue-lite ve rol yapma oyunlarında olduğu gibi, sayısız düşmanınızı yok ettikçe deneyim kazanacak ve seviye atlayacaksınız. Ve her seviye atladığınızda, oyunu oynama şeklinizi değiştirecek rastgele bir gücün kilidini açarsınız. Sonuçları olacağından hangi güçlendirmeyi alacağınızı seçin. Kahramanınızın gelişimini stratejilendirin ve yalnızca gece boyunca size yardımcı olacak en iyi güçleri seçtiğinizden emin olun. İyileştirme, artırılmış saldırı gücü, genişletilmiş vuruş yarıçapı ve hatta ateş topu ve yıldırım çarpması gibi heyecan verici büyüler gibi güçler var. Şaşırtıcı ödüllerin kilidini açmak için sandıkları vurduğunuzdan emin olun! Lands of Blight'ta şafağa kadar hayatta kalabilir misiniz? Hareket - WASD veya Ok tuşlarıESC - Duraklat veya duraklatmayı kaldırBoşluk çubuğu - Seçimi kabul etLands of Blight, 7Spot Games tarafından oluşturuldu. Diğer bulmaca oyunlarını Poki'de oynayın: Ninja Fare, Hareketli Kamyon: Bounty, Hareketli Kamyon: İnşaat, Hareketli Kamyon, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 , ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 ve Truck Loader 5 Poki'de Lands of Blight'ı ücretsiz oynayabilirsiniz.Lands of Blight, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

