Duo Vikings 2, 7Spot Games'in 2 oyunculu ortak oyunudur. Duo Vikings serisinin ikinci bölümünde, iki Viking dostumuz engellerle dolu kaleleri ve özenle tasarlanmış seviyeleri keşfederek yolculuklarına devam ediyor. Tek başınıza oynayabilirsiniz ancak bir arkadaşınızla birlikte tüm bulmacaları çözmek çok daha heyecan vericidir. Tetiklere basın, kapıları açın, asansörleri etkinleştirin ve kırılabilir nesneleri parçalayın. Bu muhteşem salonlarda yolunuzu çözün ve Valhalla'daki yerinizi kazanın. Hareket - A/D veya Sol/Sağ ok tuşlarıZıpla - W veya Yukarı ok tuşuVur/Kullan - S veya Aşağı ok tuşuDuo Vikings 2, bir Litvanya videosu olan 7Spot Games tarafından oluşturuldu oyun geliştiricisi ve yayıncısı. Poki'de ortak çalışmaya dayalı başka oyunlar da var: Duo Vikings, Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 ve ZOOM-BE 3. Ayrıca Truck Loader 4 ve Truck Loader 5 gibi kamyon oyunları da var.

Web Sitesi: poki.com

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