Duo Survival 3, kıyametten sağ kurtulan iki kişinin engellerle dolu seviyelerde zombilerden kaçmasına yardım ettiğiniz, 7Spot Games tarafından hazırlanan 2 oyunculu, ortak bir bulmaca oyunudur. Her karakterin güçlü yönleriyle oynayın, harika bulmacaları çözün, gizli odalarda gezinin, heyecan verici mekanizmaları etkinleştirin ve çok daha fazlasını yapın! En sevdiğimiz zombi kıyametinden sağ kurtulan çiftimiz daha fazla macera için tekrar geri döndü. İki kahramanın tedaviyi bulup dünyayı kurtarmasına yardım edebilir misin? Eğlenceyi en üst düzeye çıkarmak için arkadaşınızla oynamayı deneyin. Hareket - AD veya Sol/Sağ ok tuşları Zıplama - W veya Yukarı ok tuşu Tekme/At şişe - S veya Aşağı ok tuşuDuo Survival 3, Litvanyalı bir video oyunu geliştiricisi olan 7Spot Games tarafından oluşturuldu ve Yayımcı. Diğer eğlenceli oyunlarını Poki'de ücretsiz oynayın: Duo Vikings, Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3 ve Truck Loader 5

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Duo Survival 3 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.