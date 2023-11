Duo Survival, kıyametten sağ kurtulan iki kişinin engellerle dolu seviyelerde zombilerden kaçmasına yardım ettiğiniz 7Spot Games'in 2 oyunculu ortak oyunudur. Bu cesur maceracı ikilisine katılın ve aç zombilerle dolu kıyamet sonrası bir dünyaya girin. Bir arkadaşınızla oynayın ve heyecan verici bulmacaları çözün, düğmelere basın, kapıları açın, asansörleri etkinleştirin... ve karakterleri virüsün tedavisine yönlendirin. Bu son şansınız: Duo Survival'da insanlığın kaderini belirleyin! Hareket - AD veya Sol/Sağ ok tuşlarıAtlama - W veya Yukarı ok tuşuŞişeyi tekmeleme/fırlatma - S veya Aşağı ok tuşuDuo Survival, Litvanyalı bir video oyunu olan 7Spot Games tarafından yaratılmıştır. geliştirici ve yayıncı. Diğer eğlenceli oyunlarını Poki'de ücretsiz oynayın: Duo Vikings, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3 ve Truck Loader 5

Web Sitesi: poki.com

