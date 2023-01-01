ZOOM-BE, iki zombi arkadaşınızın engellerle dolu seviyelerde kötü bir tesisten kaçmasına yardım ettiğiniz ortak bir oyundur. Tüm bulmacaları çözmek, yakalanmaktan kaçınmak ve en önemlisi arkadaşınızı asla geride bırakmak için BRAAIIIINS'inizi ve mantığınızı kullanın. Bazı arkadaşlıklar ömür boyu sürer, ancak bazıları daha uzun sürer. Hareket - AD veya Sol/Sağ ok tuşlarıAtla - W veya Yukarı ok tuşuTekme - S veya Aşağı ok tuşuZOOM-BE, Litvanyalı bir video oyunu geliştiricisi ve yayıncısı olan 7Spot Games tarafından oluşturuldu. Diğer eğlenceli oyunlarını Poki'de ücretsiz oynayın: Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Survival 3, Truck Loader, Truck Loader 2, Truck Loader 3, Truck Loader 4, Truck Loader 5 , ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3 ve BoxRob

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