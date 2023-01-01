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Duo Vikings

Duo Vikings

poki.com

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Duo Vikings, iki Viking'in engellerle dolu seviyelerde kaleye baskın yapmasına yardım ettiğiniz, 7Spot Games'in 2 oyunculu ortak oyunudur. Bu cesur savaşçı ikilisine katılın ve hepsi sizi bekleyen zenginlik ve hazinelerle dolu muhteşem bir kaleye girin. Arkadaşınızla oynayın ve tüm heyecan verici bulmacaları birlikte çözün. Tetiklere basın, kapıları açın, asansörleri etkinleştirin ve kırılabilir nesneleri parçalayın. Bu muhteşem salonlarda yolunuzu çözün ve Valhalla'daki yerinizi kazanın. Hareket - A/D veya Sol/Sağ ok tuşlarıZıpla - W veya Yukarı ok tuşuVur/Kullan - S veya Aşağı ok tuşuDuo Vikings, Litvanyalı bir video oyunu olan 7Spot Games tarafından yaratılmıştır. geliştirici ve yayıncı. Poki'de ortak çalışmaya dayalı başka oyunlar da var: Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 ve ZOOM-BE 3. Ayrıca Truck Loader 4 ve Truck Loader 5 gibi kamyon oyunları da var.

Web Sitesi: poki.com

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Duo Vikings 3

poki.com

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Duo Vikings 2

poki.com

ZOOM-BE

ZOOM-BE

poki.com

ZOOM-BE 2

ZOOM-BE 2

poki.com

Duo Survival

Duo Survival

poki.com

Duo Survival 2

Duo Survival 2

poki.com

Duo Survival 3

Duo Survival 3

poki.com

Truck Loader

Truck Loader

poki.com

Truck Loader 3

Truck Loader 3

poki.com

Truck Loader 2

Truck Loader 2

poki.com

ZOOM-BE 3

ZOOM-BE 3

poki.com

Moving Truck

Moving Truck

poki.com

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