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Duo Vikings 3

Duo Vikings 3

poki.com

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Duo Vikings 3, 7Spot Games'in 2 oyunculu ortak bulmaca platform oyunudur. Duo Vikings serisinin üçüncü bölümünde, iki Viking dostumuz yine engellerle dolu kaleleri ve özenle tasarlanmış seviyeleri keşfederek yolculuklarına devam ediyor. Tetiklere basın, kapıları açın, asansörleri etkinleştirin ve kırılabilir nesneleri parçalayın. Bu muhteşem salonlarda yolunuzu çözün ve Valhalla'daki yerinizi kazanın. Eğlenceyi en üst düzeye çıkarmak için bir arkadaşınızla oynayın! Hareket - A/D veya Sol/Sağ ok tuşlarıAtlama - W veya Yukarı ok tuşuVur/Kullan - S veya Aşağı ok tuşuDuo Vikings 3, Litvanyalı bir video oyunu geliştiricisi ve yayıncısı olan 7Spot Games tarafından oluşturuldu. Poki'de ortak çalışmaya dayalı başka oyunlar da var: Duo Vikings 2, Duo Vikings, Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 ve ZOOM-BE 3. Ayrıca Truck Loader 4 ve Truck Loader 5 gibi kamyon oyunları da var .

Web Sitesi: poki.com

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