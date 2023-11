Moving Truck, 7Spot Games tarafından oluşturulan bir bulmaca platform oyunudur. Bu oyunda amacınız kamyonunuzla paket teslim ederek kale çizgisine ulaşmaktır. Bir seviyeyi tamamlamak için kamyonunuzu doğru şekilde yönlendirmeniz ve paketinize zarar vermemeniz gerekir, aksi takdirde jeton kaybedersiniz. Yeterince hızlı sürerseniz her seviyedeki hız mücadelesini geçebileceksiniz! Hareketli Kamyon'u arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yüksek puanlarınızı karşılaştırmayı unutmayın! Sola/sağa hareket ettirin - A/D veya sol ve sağ ok tuşlarıHızlandırın - W veya yukarı ok tuşuHareketli Kamyon, 7Spot Games tarafından oluşturuldu. Diğer bulmaca oyunlarını Poki'de oynayın: Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 ve Truck Loader 5

