Trafik Koşusu! No Power-up Studios tarafından geliştirilen bir beceri oyunudur. Devasa bir metropolün sokakları sizin elinizde: Tek renkli bir araç zincirini kontrol edin ve istediğiniz varış noktasına ulaşmak için şehirde dolaşın. Tek bir fare tıklamasıyla veya dokunuşuyla bir kavşağı geçebilirsiniz ancak zamanlamanıza dikkat etmelisiniz. Çok erken veya çok geç tıklamak kesinlikle bir kazayla sonuçlanacaktır. Traffic Rush'ı bitirebilir misin? Tek bir araba kazası olmadan mı? Araba gönder - Sol fare düğmesiTraffic Rush! NoPowerup tarafından oluşturuldu. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: Horse Shoeing, Idle Digging Tycoon ve ShootZ

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