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Idle Tree City

Idle Tree City

poki.com

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Idle Tree City, NoPowerup tarafından oluşturulan bir simülasyon oyunudur. Bu boş yönetim oyununda sevimli ağaçların güzel ahşap evler inşa etmesine yardım etmelisiniz. Nakit para kazanın, yükseltmeleri satın alın, daha hızlı ağaç üretin ve yepyeni bir ahşap şehir inşa edin! Dünyanın gördüğü en yeşil ağaç şehrini inşa edebilir misiniz? Etkileşim kurmak için bir arazi parçasına, nesneye veya işçiye dokunun veya farenin sol tuşuna tıklayın. Bir ağaç dikmek için boş bir karoya tıklayın. Idle Tree City, NoPowerup tarafından yaratılmıştır. Diğer bağımlılık yapıcı oyunlarını Poki'de oynayın: Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ ve Traffic Rush!

Web Sitesi: poki.com

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