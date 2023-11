Survival Builder, ıssız bir adada her şeyi sıfırdan inşa ederek hayatta kalmanız gereken boş bir simülasyon oyunudur. Basit, ilkel bir bambuyla başlayın ve hayal edebileceğiniz en kusursuz eve kadar ilerleyin. İşçileri işe alın ve tuğla yapımından odunculuğa, ev inşaatı gibi ileri seviye görevlere kadar farklı görevler verin. Klanınızın iş akışını optimize etme ve evlerin mümkün olduğunca mükemmel bir şekilde inşa edilmesini sağlama sürecini yönetme konusunda tam kontrol sizde. Para biriktirin, kendinize bazı ödüller kazanın ve su kuyusu, yüzme havuzu vb. gibi şaşırtıcı özelliklere sahip daha heyecan verici hayatta kalma evlerinin kilidini açmak için her turda bambu evlerin inşasını tamamlayın! O halde aletlerinizi alın ve eğlenceye katılın! Etkileşim kurmak için bir arazi parçasına, nesneye veya işçiye dokunun veya sol fare tuşuna tıklayın. Survival Builder, Vietnam merkezli bir oyun geliştirme şirketi olan NoPowerup tarafından yaratılmıştır. Diğer eğlenceli boşta yönetim ve tıklama oyunlarını Poki'de oynayın: Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ ve Traffic Rush!

Web Sitesi: poki.com

