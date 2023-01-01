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Horse Shoeing

Horse Shoeing

poki.com

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Horse Shoing, No Power-up tarafından geliştirilen bir simülasyon oyunudur. Bu oyunda bir ahırın sahibisiniz ve at arkadaşlarınızın kendilerini iyi ve aktif hissetmelerini sağlamak sizin göreviniz. Horse Shoeing, atlarınızın toynaklarını temizleyip nalladığınız, saçlarını fırçaladığınız, onları gezintiye çıkardığınız, onlarla oynadığınız ve çok daha fazlasını yapabileceğiniz çok sayıda mini oyun sunarak ahır hayatını oyunlaştırır! Farenin sol düğmesini veya parmağınızı basılı tutun mini oyunları tamamlamak için ekrandaki talimatlara uygun olarak. Horse Shoeing, NoPowerup tarafından oluşturulmuştur. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: Traffic Rush!, Idle Digging Tycoon ve ShootZ

Web Sitesi: poki.com

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