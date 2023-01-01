SlashZ, çeşitli ev eşyalarını farklı açılardan kestiğiniz bir kesme simülasyon oyunudur. Masum böcekleri kesmeden yüzey alanını mümkün olduğunca küçük yapın. Nesneyi keserken bunları aynı alana dahil etmeye çalışın. Her seviye sizi başka bir nesneyle karşı karşıya getirir ve farklı zorluklarla tamamlanacak yüzden fazla seviye vardır! Ev eşyalarınızın oturma odasından başlayın ve yavaş yavaş sokak köşesi ve hatta yiyecek satıcıları gibi ileri seviyelere geçin! Uçan böcekler, eğik çizgi kombinasyonları ve mükemmel eğik çizgiler gibi bonus hedeflere dikkat edin çünkü bunlar daha iyi puanlar kazanmanıza yardımcı olacaktır. SlashZ'yi arkadaşlarınızla paylaşın ve kimin elinin en sağlam olduğunu görün! Dokunun veya tıklayın, ardından makasla bir şey kesiyormuş gibi kaydırın. Yapboz parçasını tüm böcekler aynı yarıda olacak şekilde küçültene kadar bunu yapın. SlashZ, Vietnam merkezli bir oyun geliştirme şirketi olan NoPowerup tarafından yaratılmıştır. Diğer eğlenceli boşta yönetim ve tıklama oyunlarını Poki'de oynayın: RotateZ, Idle Gang, Survival Builder, Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ ve Traffic Rush! SlashZ'yi Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. SlashZ şimdilik yalnızca bilgisayarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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