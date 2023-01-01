FlowZ, boruların yönünü ayarlayarak renkli akışkan maddenin akışını yönettiğiniz 3 boyutlu bir sıvı simülasyon oyunudur. Karakterlerimiz Yeşil ve Mavi susamışlar ve onlara ancak arzu ettikleri besleyici meyve sularına erişmelerini sağlayarak yardımcı olabilirsiniz. Döndürmek için bir boruya dokunmanız veya tıklamanız yeterlidir. Daha sonra akışın uygun karaktere ulaşması için aşağıdaki tüm parçaları döndürün. Mavi yalnızca mavi suyu isterken yeşil yalnızca yeşili kabul eder. Oyunda ilerledikçe bulmacalar ve mekanizmalar zorlaşacak, bu nedenle her karakterin doğru rengi aldığından emin olun. Eğer takılıp kalırsanız, size çözümü gösterecek bir ipucundan yararlanabilirsiniz! Akışa uymak istemiyorsanız, bunu FlowZ!Tap'ta kontrol edebilir veya bir boruyu tıklayarak döndürebilirsiniz. Daha sonra akışın uygun karaktere ulaşması için aşağıdaki tüm parçaları döndürün. Mavi yalnızca mavi suyu isterken yeşil yalnızca yeşili kabul eder. FlowZ, Vietnam merkezli bir oyun geliştirme şirketi olan NoPowerup tarafından yaratılmıştır. Diğer eğlenceli boşta yönetim ve tıklama oyunlarını Poki'de oynayın: Idle Gang, Survival Builder, Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ ve Traffic Rush! FlowZ'u Poki'de ücretsiz oynayın.FlowZ şimdilik yalnızca bilgisayarınızda oynanabilir.

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