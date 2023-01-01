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Sugar Eyes

Sugar Eyes

poki.com

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Sugar Eyes, WeDoYouPlay tarafından oluşturulan bir bulmaca oyunudur. Bu birleştirme oyununda amacınız aynı renkteki veya aynı sayıdaki gözlere sahip küçük canavarları birleştirerek daha gelişmiş yaratıklar yaratmaktır. Izgaraya yerleştireceğiniz tek bir canavar veya bir grup canavar alacaksınız, bu nedenle stratejik düşünmeniz ve verilen alanı verimli bir şekilde kullanmak için parçaları döndürmeniz gerekiyor. Puanınızı artırmak için birleştirme kombinasyonları da yapabilirsiniz. Birkaç gözünüzü topun üzerinde tutun ve arkadaşlarınızın yüksek puanlarını geçin! Parçaları döndürün - Tıklayın veya dokunun Parçaları yerleştirin - Sürükle ve bırakın Sugar Eyes, WeDoYouPlay tarafından oluşturuldu. Poki'deki diğer bulmaca oyununu oynayın: Kelimeler Emoji

Web Sitesi: poki.com

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