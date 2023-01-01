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Monster Mash

Monster Mash

poki.com

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Monster Mash, en iyi canavar kadrosuna sahip olmak için canavar bebekleri daha güçlü katmanlarla birleştirdiğiniz boş bir tıklama oyunudur! Oyunda organik olarak ilerleyerek ve görevleri tamamlayarak altın kazanacak ve yeni canavarların kilidini açacaksınız. En yüksek seviyedeki canavarların kilidini açın ve arkadaşlarınızla övünün! (Ve çevrimdışı ganimetlerinizi toplamak için her gün geri gelmeyi unutmayın.) Canavarları birleştir - Sol fare düğmesiMonster Mash, DrMop tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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