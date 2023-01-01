Doggo Clicker, köpeğinizi daha mutlu etmek için üzerine tıklamanız gereken boş bir tıklama oyunudur! Yaptığınız tıklama miktarını artırmak için alabileceğiniz tonlarca farklı yükseltme var - basit bir kağıt fareden Köpek Tanrısına kadar! Ayrıca köpeğiniz için başınız için bir taç veya patileriniz için ayakkabılar gibi harika aksesuarlar da alabilirsiniz! 100. seviyeye ulaştığınızda, güçlenmek için tıklama başına daha fazla ağaç kabuğu parası kazanarak prestij kazanabilirsiniz! Hadi görelim sen ve arkadaşın görevi devralın!

Web Sitesi: poki.com

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