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Doggo Clicker

Doggo Clicker

poki.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Doggo Clicker, köpeğinizi daha mutlu etmek için üzerine tıklamanız gereken boş bir tıklama oyunudur! Yaptığınız tıklama miktarını artırmak için alabileceğiniz tonlarca farklı yükseltme var - basit bir kağıt fareden Köpek Tanrısına kadar! Ayrıca köpeğiniz için başınız için bir taç veya patileriniz için ayakkabılar gibi harika aksesuarlar da alabilirsiniz! 100. seviyeye ulaştığınızda, güçlenmek için tıklama başına daha fazla ağaç kabuğu parası kazanarak prestij kazanabilirsiniz! Hadi görelim sen ve arkadaşın görevi devralın!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Doggo Clicker ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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