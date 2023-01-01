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Kiwi Clicker

Kiwi Clicker

poki.com

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Kiwi Clicker, kivi kuşu üreten bir girişimi yönettiğiniz boş bir tıklama oyunudur. İşinizi sıfırdan hareketli bir kivi imparatorluğuna taşıyın! Üretim döngüsüne yeni bir kivi eklemek için ekranınızdaki büyük kiviye tıklamanız veya dokunmanız yeterlidir. Kivileriniz toplu olarak torbalanıp satılacaktır. "Koin" üretmek amacıyla kivileri paketleyip satmak için soldaki torbalama düğmesini kullanın. Kivi üretim hızınızı ve verimliliğinizi artırmak için yükseltmelere para harcayabilirsiniz. Unutmayın: Ne kadar çok yükseltmenin kilidini açarsanız kivi imparatorluğunuz o kadar hızlı büyür! Ayrıca her seviye atladığınızda kralın iş yerinize saldırmak üzere çağrıldığını unutmayın. Onları yenmek ve bonus para kazanmak için krala ve yardakçılarına tekrar tekrar dokunun. Artık temelleri bildiğinize göre, devam edin ve üretmeye başlayın! Kiwi Clicker'da ne kadar para kazanabilirsiniz? Üretim döngüsüne yeni bir kivi eklemek için ekranınızdaki büyük kiviye tıklamanız veya dokunmanız yeterlidir. "Koin" üretmek amacıyla kivileri paketleyip satmak için soldaki torbalama düğmesini kullanın. Kral çağrıldığında, onu ve kölelerini yenmek için tekrar tekrar tıklayın. Kiwi Clicker, Almanya merkezli bir oyun geliştirme şirketi olan Tobspr tarafından yaratılmıştır. Diğer efsanevi .io oyunlarını Poki'de oynayın: SchoolBreak.ioKiwi Clicker'ı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Kiwi Clicker şimdilik yalnızca bilgisayarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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