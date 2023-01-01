Cat Clicker RE, kedi puanı kazanmak için kedinize tıklamanız gereken boş bir tıklama oyunudur! Kediniz için yükseltmeler satın almak, yaptığınız tıklamaların miktarını artıracaktır - süt, kedi nanesi veya oynayabileceğiniz fare gibi! Cat Sacrifice'ı kullanarak, tüylü arkadaşınız için daha fazla yükseltmenin ve bir çift güneş gözlüğü veya güzel bir şapka gibi harika yeni aksesuarların kilidini açabilirsiniz! Yavru kedinizi çevredeki en havalı kediye dönüştürebilir misiniz?

Web Sitesi: poki.com

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