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Cat Clicker RE

Cat Clicker RE

poki.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Cat Clicker RE, kedi puanı kazanmak için kedinize tıklamanız gereken boş bir tıklama oyunudur! Kediniz için yükseltmeler satın almak, yaptığınız tıklamaların miktarını artıracaktır - süt, kedi nanesi veya oynayabileceğiniz fare gibi! Cat Sacrifice'ı kullanarak, tüylü arkadaşınız için daha fazla yükseltmenin ve bir çift güneş gözlüğü veya güzel bir şapka gibi harika yeni aksesuarların kilidini açabilirsiniz! Yavru kedinizi çevredeki en havalı kediye dönüştürebilir misiniz?

Web Sitesi: poki.com

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