Idle Miner, (güvenilir kedinizin yardımıyla) madenlerde malzeme toplamak için ilerlediğiniz boşta tıklama oyunudur. Kazmanızı yeni mineraller ve malzemelerle yükseltebilirsiniz ancak yükseltme satın almanız onun her zaman daha iyi olacağı anlamına gelmez. Madencilik yapın, tıklayın ve oyunda ilerleyin ve ne kadar ilerleyebileceğinizi görün! Daha hızlı madencilik yapmak için sol alttaki zile tıklayın. Tüm ayrıntılar için oyunun başındaki öğreticiyi takip edin! Idle Miner, Denis Olenison tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunu!Idle Miner'ı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Idle Miner şimdilik sadece bilgisayarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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