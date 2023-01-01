Blobby Clicker, kendi Blobby'nizi yükselttiğiniz boş bir tıklama oyunudur! Blobby arkadaş canlısı bir karakter gibi görünebilir ancak üzerine tıklamak onu yavaş yavaş sinirlendirecektir. Blobby ne kadar sinirlenirse ve ona ne kadar çok tıklarsanız o kadar çok para kazanırsınız. Bu parayı, her tıklamayı daha da değerli kılmak amacıyla Blobby'niz için yükseltmeler satın almak için kullanabilirsiniz. Blobby'ye ne kadar çok tıklarsanız, onun için o kadar çok öğenin kilidini açarsınız. Farklı türde kürkler alabilir, havalı şapkalar alabilir ve Blobby'nin yaşayabileceği farklı yerlere erişim kazanabilirsiniz. En iyi Blobby'yi yetiştirebilir misiniz?

Web Sitesi: poki.com

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