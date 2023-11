Bacon May Die'da düşman ordularına karşı savaşan bir domuzsunuz. Yetenekli bir dövüşçüsünüz ve düşman sürüsü çok büyürse emrinizde bir silahınız var. Bacon May Die, aynı bilgisayarda iki oyuncuyla da oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur. Arkadaşlarınızla birlikte düşmanlarınızı yenmek için 'küme' moduna geçin. Domuzcuğunuzu şapka, gözlük, kolye ya da pantolon gibi farklı eşyalarla kişiselleştirmeyi unutmayın. Domuzunuzu şehirdeki en havalı domuz yapmak için sayısız farklı kombinasyon yapabilirsiniz. Bu arada, evcil tavuğunuzu savaşa getirmeyi unutmayın çünkü çok vahşi bir gagası var. Hareket et ve dövüş - ok tuşları Ateş et - sol/sağ ok tuşlarına bas ve basılı tut Hareket et ve dövüş - WASDS Vur - A/DBacon May Die tuşunu basılı tut Litvanya merkezli SnoutUp Games tarafından yaratılmıştır. SnoutUp Games'i domuz temalı dövüşçü Iron Snout'tan biliyor olabilirsiniz

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bacon May Die ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.