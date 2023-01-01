Çöp Adam Savaşçısı: Epic Battle 2, düşman çöp adam dalgalarına karşı öfkenizi serbest bıraktığınız bir çöp adam dövüş oyunudur. Bu oyun, düşmanlarınızın gittikçe güçlendiği, seviye tabanlı bir oyundur. Ancak ne kadar iyi savaşırsanız o kadar güçlü olursunuz çünkü oyun içinde alacağınız silahları satın alıp yükseltebilirsiniz. Doğru zamanlamaya sahip olduğunuzdan emin olun. Muzaffer çöp adam olmak için arenada savaşın. Stickman Fighter: Epic Battle 2'yi masaüstünüzde veya mobil cihazınızda tarayıcınızda Poki'de ücretsiz oynayın.Kontroller:Sola bas - Sol ok / ASağa bas - Sağ ok / D Yaratıcı hakkında: Çöp Adam Savaşçısı: Epik Savaş 2, Playtouch tarafından yaratılmıştır. Aynı zamanda diğer Stickman Army ve Stickman Fighter oyunlarının da yaratıcılarıdırlar. Bu oyunun ön bölümü olan Stickman Fighter: Epic Battle'ı oynamayı unutmayın!

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