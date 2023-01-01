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Thunderdogs.io

Thunderdogs.io

poki.com

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Liderlik tablosunda tırmanmak için düşman köpeklerini vurun ve kemikleri toplayın! Thunderdogs, sizi savaşan, uçan bir yavru köpeğe dönüştüren çok oyunculu bir çevrimiçi savaş oyunudur. Diğer oyuncuları yok etmek için çeşitli silahlar alın ve zayıf konumdan üst düzey oyuncuya geçin. Ancak dikkatli olun: Ne kadar çok kemik alırsanız, o kadar büyük bir hedef haline gelirsiniz! Karşı koymak için düşman ateşinden kaçarak ve uzaklaşarak hayatta kalın. Kontroller: - Yönlendirmek için sol ve sağ ok tuşlarını kullanın - Ateş etmek için boşluk çubuğu - Hızlı hız artışı için yukarı ok - Fren yapmak için aşağı ok

Web Sitesi: poki.com

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