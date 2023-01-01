Madenlerde hayatta kalmak için gerekenlere sahip olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Survival Express'in devam etmesini sağlamak için arabanızı yönlendirin ve kayalardan, dinamitlerden ve daha fazlasından kaçınmak için yukarı ve aşağı doğru ilerleyin. Yine de bir şeye çarparsanız yolculuğunuzun sonu olabilir. Ne kadar hayatta kalacaksın? Kontroller: Yukarı/aşağı oklar - Yukarı veya aşağı hareket ettirin

Web Sitesi: poki.com

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