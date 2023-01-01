Derin denizde gezinmek için gerekenlere sahip misiniz? Sonuna ulaşmak ve bir sonraki seviyeye ilerlemek için mağaralar, mercanlar ve daha pek çok yerde kıpırdayın ve yüzün. Su altı maceranızı sonlandıracak olan dibe (veya üste) çarpmadığınızdan emin olun. Kontroller: Boşluk çubuğu - Yukarı ve aşağı hareket ettirin Yaratıcı hakkında: Wave Rider, İngiltere merkezli Deer Cat Games tarafından yaratılmıştır. Aynı zamanda Tunnel Rush ve Super-Speeder'ın da yaratıcılarıdırlar.

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