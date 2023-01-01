WebCatalog
Toasterball

Toasterball

poki.com

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Şampiyon ekmek kızartma makinesi olmak için gerekenlere sahip misiniz? Bir arkadaşınızı kapın ve bu ilginç oyunda onunla savaşın. Ekmek kızartma makinenizi daha yükseğe uçurmak için düğmeleri basılı tutun. Zıplamak ve topun rakibinizin kalesine girdiğinden emin olmak için ne gerekiyorsa yapın!! Kontroller: AD - Oyuncu 1 Sol/sağ oklar - Oyuncu 2

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