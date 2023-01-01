Eggys Big Adventure

Mümkün olduğu kadar çok yumurta toplamak için dünyalar arasında zıplayıp koşan dostumuz Eggy için macera zamanı! Bir sonraki kapıya ulaşmak için irili ufaklı engellerin üzerinden manevra yapın. Dünyada yeterince yumurta topladıysanız bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz! Kontroller: Sol/sağ oklar - Sola/sağa hareket ettirin Yukarı ok - Atla E - Kapıya girin Yaratıcı hakkında: Eggy Games aynı zamanda Eggbot vs Zombies'in de yaratıcısıdır.

Web Sitesi: poki.com

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