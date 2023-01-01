Piranh.io, Kiemura tarafından yaratılan en iyi su altı IO oyunudur! Denizin altında bir pirana olarak tek bir görevle oynayacaksınız: diğer tüm piranaları yiyin ve yok edin. Dünyanın dört bir yanından diğer oyuncuları yenmek ve suya gerçekten kimin hükmettiğini kanıtlamak için takviyeleri ve güçlendirmeleri kullanın. Piranh.io her tür oyuncuya uygun çevrimiçi ve çevrimdışı oyun modları sunar. Kazanmaya aç mısın? Kontroller: Fare - Hareket Ettir Fareye sol tıklama - Güçlendirme Space - Güçlendirmeyi kullan Yaratıcı hakkında: Piranh.io, Finlandiya merkezli Kiemura tarafından yaratılmıştır. Aynı zamanda bir sonraki oyunu olacak olan Tap Roller, Picky Package ve Jumparound'un da yaratıcısıdır.

Web Sitesi: poki.com

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